Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!

Takımın formda golcüsü Youssef En-Nesyri'yle ilgili de açıklamada bulunan Jose Mourinho, şunları söyledi:

"Formunun artmasının zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. En-Nesyri buraya geldiğinde sezon öncesi kampı geçirmemişti. Geldiğinde 90 dakika oynayacak durumda değildi. Ayrıca Edin Dzeko ile aynı anda sahada oldukları çok az maç oynamışlardı. O dönemde ikisinden birisi oynuyordu. Sonrasında form tutunca beraber oynatmaya karar verdim ve formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi, kulüp çok fazla para verdi diye eleştirildi. Hatta ocak ayında Suudi Arabistan'a hemen satılması konuşuldu. Şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ayrıca takım çok iyi oynuyor, bu da onu etkiliyor. Ligde penaltısız 15 golü var. Avrupa'da ve kupada da golleri var. Şu anda çok iyi iş çıkarıyor."