Fenerbahçe - Ludogorets maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek. Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak. Peki Fenerbahçe - Ludogorets maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Exxen'den yayınlanacak müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.
İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.
İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.
Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak.
H Grubu'nun ilk maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden konuk ekip ise ikinci müsabakada Nordsjaelland'a 7-1 yenildi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemeyecek.
İŞTE İSMAİL KARTAL'IN 11'İ
İrfan Can Eğribayat
Becao
Jayden Oosterwolde
Djiku
Osayi Samuel
Miguel Crespo
Fred
Miha Zajc