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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Ludogorets maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Ludogorets maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek. Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak. Peki Fenerbahçe - Ludogorets maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 26.10.2023 - 10:16
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Exxen'den yayınlanacak müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

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        İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

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        İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

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        Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak.

        H Grubu'nun ilk maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden konuk ekip ise ikinci müsabakada Nordsjaelland'a 7-1 yenildi.

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        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemeyecek.

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        İŞTE İSMAİL KARTAL'IN 11'İ

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        İrfan Can Eğribayat

        9

        Becao

        10

        Jayden Oosterwolde

        11

        Djiku

        12

        Osayi Samuel

        13

        Miguel Crespo

        14

        Fred

        15

        Miha Zajc

        16

        Cengiz Ünder

        17

        Ryan Kent

        18

        Michy Batshuayi

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