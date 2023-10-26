Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Peru'nun en önemli mumyalarından ‘Juanita’nın yüzü yeniden yaratıldı

        Peru'nun en önemli mumyalarından ‘Juanita’nın yüzü yeniden yaratıldı

        Peru'nun en önemli tarihi keşifleri arasında olan bir mumya, arkeologlar tarafından modellendi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 26.10.2023 - 08:20 Güncelleme: 26.10.2023 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Peru'nun en önemli mumyalarından 'Juanita'nın yüzü yeniden yaratıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        BBC TÜRKÇE

        Peru’nun en önemli tarihi keşifleri arasında olan bir mumya, arkeologlar tarafından modellendi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        ‘Juanita’ olarak da anılan İnka toplumu üyesi genç kızın, dini bir ritüel için kurban edildiğine inanılıyor.

        Bilim insanları, bir yüz rekonstrüksiyonu uzmanı ile çalışarak mumyanın silikon bir büstünü yapmayı başardı.

        1995 yılında bulunan mumyası bulunan genç kızın, 500’dan yıldan daha fazla bir süre önce öldüğü hesaplanıyor.

        Mumyayı bulan ABD’li arkeolog Johan Reinhard, silikon büstün ‘Juanita’yı “daha da canlı bir hale” getirdiğini söyledi.

        Tamamı donmuş halde keşfedilen mumyanın iç organları, derisi, saçları ve hatta midesindeki yiyecek kalıntıları dahi korunmuştu.

        REKLAM

        Bilim insanları yüz rekonstrüksiyonu için birçok unsuru dikkate aldı.

        Beden taraması, DNA çalışmaları ve etnik karakteristikler çalışmaya kılavuz oldu.

        Perulu ve Polonyalı bilim insanlarından oluşan ekibe İsveçli yüz modelleme uzmanı Oscar Nilsson katıldı.

        Nilsson Associated Press’e yüzü oluşturmanın 400 saatlik bir çalışmayla başarıldığını söyledi.

        Mumyayı bulan Johan Reinhard, “Hayattayken yüzünün neye benzediğini asla göreceğimi asla düşünmemiştim. Ama 28 yıl sonra bu gerçek oldu” dedi ve Oscar Nilsson’a teşekkür etti.

        'Capacocha' ritüeli

        ABD’li arkeolog Johan Reinhard Reuters

        ABD’li arkeolog Johan Reinhard

        Reinhard ve Perulu dağcı Miguel Zárate, Juanita’nın donmuş bedenini Ampato Yanardağı’na yaptıkları bir tırmanışta 6 bin 400 metre yükseklikte buldu.

        REKLAM

        Mumyanın üzerinde seremonisel bir ceket ve başlık vardı. Çevresinde ise seramik objeler ve figürler yer alıyordu.

        Çalışmalar genç kızın kurban edildiğinde 14 ila 15 yaşında olduğunu gösteriyor.

        Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan bir tarama sonucu, kızın ölümüne başının arkasına aldığı sert bir darbenin neden olduğu sonucuna varıldı.

        Uzmanlar kurban edilmesi öncesi kıza uyuşturucu verilmiş olabileceğini de söylüyor

        İnka kültüründe 'capacocha' denilen kurban ayinlerinde saf varlıklar olarak kabul edildikleri için çocuklar tercih edilirdi.

        İnka İmparatorluğu’nun o dönemki inanç sisteminde, böylesi bir ölümün kurban edilenin ailesine büyük onur getirdiğine inanılıyordu.

        Rahipler, yüksek bir dağa götürdükleri çocukların acı ve korkusunu geçirmek için sarhoş edici bir içecek verir, ardından ya öldürür ya ölüme terk ederdi.

        Reinhard, “Kurban edilen çocuk, köylüler ve tanrılar arasında bir aracı olarak görülüp tapılan bir isme dönüşüyordu” diye anlatıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!