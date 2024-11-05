"Lefke bezi" tescillendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin tarihi ve kültürel mirasına önemli bir katkı sağlayan Lefke bezi, artık coğrafi işaretle korunarak taklitlerden ve haksız kullanımlardan korunacak.

Lefke bezi coğrafi işaret tescili için yapılan başvuru olumlu sonuçlandı.

Osmaneli'nden dünyaya açılan Lefke Bezi'nin coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. Buna göre, "Lefke Bezi", Bilecik'in coğrafi işaret alarak tescil edilen 8'inci ürünü oldu.