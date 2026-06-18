LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik: "BYD olmadan diğer Çinliler de gelmez"

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik ve Otomotiv Gazetecisi Ali Çelik, BYD'nin Türkiye yatırımını askıya almasının etkilerini değerlendirdi.

Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Selçuk Nazik, BYD'nin kararının diğer Çinli markalar üzerinde etkilerinin olacağını söyledi.

Bir süredir Çin'den bir otomobil markasını Türkiye'ye getirmek için görüşmeler yürüttüklerini kaydeden Nazik, "Çinli büyük bir markayı Türkiye'de temsil etmek için uğraşıyoruz. Fakat, bizim aldığımız izlenim, onların BYD sürecini yakından takip ettiği yönünde. BYD yatırımı olmadan diğer Çinli markaların yatırım için Türkiye'ye gelmeyeceğini görüyoruz" dedi.

Selçuk Nazik, BYD'ye verilen teşviklerin boyutu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Yaptıkları hesaplamalar sonucunda markanın 3 yıl için 1 milyar dolarlık vergi avantajı elde ettiğini belirten Nazik, "BYD'nin 58 binden aracı gümrük vergisi avantajı sağladı. Bunun büyüklüğünün 588 milyon dolara denk geldiğini hesapladık. Markanın 25 bin aracı ise 370 milyon dolarlık ÖTV avantajı sağladı" dedi.

OtoSpor, her Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.