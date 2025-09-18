Lenfomayı kendi kök hücresinden yapılan ilik nakliyle ikinci kez yendi

Gaziemir ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki 2 çocuk babası Ali Yaşadı'ya 6 yıl önce lenf kanseri teşhisi kondu.

Özel bir hastanede tedavi gören Yaşadı, sağlığına kavuştu.

Yaşadı, geçen yıl karnındaki şişlik şikayetiyle İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde lenf kanserinin tekrarladığı belirlendi.

İzmir Şehir Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesinde görevli Doç. Dr. Zehra Narlı Özdemir, hastaya iki kür kemoterapi tedavisi uyguladıktan sonra kök hücre nakli yapılmasını kararlaştırdı.

Yaşadı, uygulanan kemik iliği tedavisinin ardından iyileşti.

"İNŞALLAH BİR DAHA TEKRARLAMAZ"

Ali Yaşadı, hastalığının tekrarladığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü anlattı.

Üzüntüsüne rağmen moralini hiçbir zaman bozmadığını söyleyen Yaşadı, şöyle konuştu: "Tekrarladığı için içimde sıkıntı var. Onu bir türlü yenemiyorum. İnşallah bir daha tekrarlamaz. Kendime dikkat ediyorum. O süreç iyi geçti, benim büyük bir avantajım diye düşünüyorum. Artık yürüyecek halim kalmamıştı. Nefes almak, yürümek çok güzel bir şey."