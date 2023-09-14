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        Haberler Spor Futbol İtalya Leonardo Bonucci : Juventus ve Allegri doğru olmayan şeyler söyledi - Futbol Haberleri

        Leonardo Bonucci : Juventus ve Allegri doğru olmayan şeyler söyledi

        Juventus kariyerini noktalayarak Alman ekibi Union Berlin'e transfer olan Leonardo Bonucci, eski kulübü Juventus ve eski hocası Allegri hakkında gündem yaratan sözler sarf etti. İtalyan basınına konuşan tecrübeli savunma oyuncusu, Juventus'un kendisiyle ayrılık şeklinin 'saygısızca' olduğunu söyledi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 13:05 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:12
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        Bonucci'den Juventus için flaş sözler!
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        İtalyan gazetesi Sport Mediaset'e konuşan Leonardo Bonucci eski kulübü Juventus ve teknik direktör Massimiliano Allegri hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu. Ayrılık süreci hakkında konuşan Bonucci, Juventus'un kendisiyle ayrılık şeklinin 'saygısızca' olduğunu söyledi.

        "JUVENTUS VE ALLEGRİ'NİN HAKKIMDA SÖYLEDİĞİ DOĞRU OLMAYAN ŞEYLER OKUDUM VE DUYDUM"

        Bonucci, "Mayıs ayında Juventus'a, kulübün genç oyunculara daha fazla fırsat tanıması adına 5 ya da 6. tercih olarakta kulüpte kalmaya açık olduğumu söyledim. Juventus menajeri (Massimiliano Allegri), hakkımda bazı sahte hikayeler anlattı. Bana söylenen ve kendi söyledikleri çelişkili, Juventus'un bana aylar önce benimle yollarını ayırma niyetinden bahsettiği haberleri doğru değil." dedi.

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        "500'DEN FAZLA MAÇA ÇIKMIŞ BİRİ İÇİN BU SAYGISIZCA"

        Bonucci, daha sonrasında Juventus yöneticilerinin tek taraflı karar aldıklarını ve kendisine hiçbir şeyden bahsedilmediğini söyledi.

        Tecrübeli savunmacı, konuyla ilgili olarak, "Juve yöneticileri, bana 13 Temmuz'da gazetelerde geleceğim hakkında çıkan pek çok söylentiden sonra kulübün projelerinin dışında olduğumu söylediler. Bana gelip kimse Ekim 2022 ve Şubat 2023'te sezon sonunda ilişkiyi sonlandırma gibi bir isteği bana bildirilmedi , bu doğru değil. Bu Juventus'ta yaşadığım en büyük aşağılamaydı. Juventus'ta kaptanlık yapmış, 500'den fazla maça çıkmış birine yapılan bu tavır saygısızcaydı" ifadelerini kullandı.

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