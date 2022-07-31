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En unutulmaz ve sürekleyici Leonardo DiCaprio filmleri önerisi: İşte en iyi Leonardo DiCaprio filmleri

Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyeri, karizmatik duruşu ve güçlü performansı ile milyonları kendine hayran bırakan Leonardo DiCaprio dram ve aksiyon türündeki filmlerde öne çıkan isimler arasında yer alıyor. 1991'de Mahluklar 3 filmindeki Josh rolüyle sinema hayatına başlayan Amerikalı ünlü oyuncunun en yeni, popüler ve en unutulmaz filmlerini sizler için derledik. İşte sinema tarihine iz bırakan en iyi Leonardo DiCaprio filmleri...

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  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    Leonardo DiCaprio, 1990'ların başında televizyon reklamlarında görünerek oyunculuk hayatına başlamış ve ardından Santa Barbara ve Growing Pains gibi dizilerde rol almıştır. Gilbert'in Hayalleri filminde oynayan başarılı oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ilk Akademi adaylığını elde etmiştir. Günlük ve Romeo + Juliet filmleriyle halk tarafından tanınmaya başlayan DiCaprio, 1997 yılında James Cameron'ın Titanik filmiyle uluslararası üne ulaşmıştır. İşte en iyi, başarılı ve adından söz ettiren Leonardo DiCaprio filmleri listesi ve Leonardo DiCaprio hayatı hakkında merak edilenler...
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    LEONARDO DİCAPRİO KİMDİR?

    2000 yılından bu yana DiCaprio, geniş bir film yelpazesinde yaptığı çalışmalarla büyük beğeni topladı. DiCaprio'nun sonraki filmleri arasında; Demir Maskeli Adam, biyografik suç draması Sıkıysa Yakala ve ileriki zamanlarda çok defa çalışacağı Martin Scorsese ile olan ilk filmi New York Çeteleri yer aldı. Ardından biyografik film Göklerin Hakimi, siyasi gerilim filmi Kanlı Elmas, suç filmi Köstebek, Yalanlar Üstüne, dram filmi Hayallerin Peşinde, psikolojik gerilim filmi Zindan Adası, bilim kurgu filmi Başlangıç, biyografik film J. Edgar, western filmi Zincirsiz dönem draması Muhteşem Gatsby ve biyografik suç filmi Para Avcısı filmlerindeki oyunculuğuyla beğeni topladı.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    DiCaprio Göklerin Hakimi ve Diriliş filmleriyle Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu, Para Avcısı filmiyle Müzikal ve Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödüllerini kazandı. Ayrıca Diriliş filmiyle ilk Akademi ve BAFTA ödüllerini kazandı.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    ONCE UPON A TİME İN HOLLYWOOD (BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA)

    Yapım yılı: 2019

    Tür: Dram, Komedi

    Oyunculuk yapan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), rol aldığı başarılı bir dizi vardır ancak kendini televizyondan uzaklaştırmak ve film sektörüne adım atmak ister. Onun dublörü Cliff Booth (Brad Pitt) da bu konuda onunla hemfikirdir. Ortada büyük bir sorun vardır, ikilinin yaşlarının ilerledikçe Hollywood'taki şansları da giderek azalmaktadır.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    THE REVENANT (DİRİLİŞ)

    Yapım yılı: 2016

    Tür: Aksiyon, Macera, Biyografi

    Deneyimli bir tuzakçı olan kürk avcısı Hugh Glass (Leonardo DiCaprio), çıktığı av sırasında bir ayı saldırısına uğrar ve ağır şekilde yaralanır. Ekibinin kendisini ölüme terk etmesi üzerine Glass, hayatta kalmak için zorlu bir savaş vermek zorundadır. Acıları ve içindeki intikam ateşi ile hayata tutunan Glass, kendisine ihanet eden ve onu terk eden eski dostu John Fitzgerald’ın (Tom Hardy) izini sürmeye başlar.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    DONT LOOK UP

    Yapım yılı: 2021

    Tür: Komedi

    Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Everest Dağı büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız hızla Dünya'ya yaklaşmaktadır ve oluşacak çarpışma Dünya'nın yok olmasına neden olacaktır. Astronomi yüksek lisans öğrencisi olan Kate Dibiasky'nin yaptığı bu keşif, insanlığın kurtulmasını sağlayacaktır. Kate ve Dr. Randall Mindy, insanlığı yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarlamak için bir medya turuna çıkmaya karar verir. Kare ve Randall, insanları yaklaşan felaketten haberdar etmek için büyük çaba harcarken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    INCEPTION (BAŞLANGIÇ)

    Yapım yılı: 2010

    Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

    Sıradan bir hırsız olmayan Cobb, partneri Arthur (Joseph Gordon-Levitt) ile birlikte, rüyaları esnasında insanların bilinçaltında saklı olan sırları çalmaktadır. Bu yeteneği sayesinde sonsuz olasılıklarla donatılmış dünyalar keşfeden Cobb, yine bu yeteneği yüzünden her şeyini kaybetmiştir. Bir gün, aldığı yeni iş teklifini kabul edip başarıyla tamamlaması karşılığında, kendisine geride bıraktığı hayatını geri alma şansı vadedilen Cobb, kendisini şimdiye kadarki en zorlu macerasının içinde bulur. Fakat Cobb’un zihninde saklı kalmış hatıraları, gerçek ve rüyanın iç içe geçmesine sebep olacaktır.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    BLOOD DİAMOND (KANLI ELMAS)

    Yapım yılı: 2007

    Tür:  Aksiyon, Dram, Suç

    Köyü ayrılıkçı isyancılar tarafından basılan kendi halinde balıkçı Solomon Vandy (Djimon Hounsou) ailesini kurtarabilmeyi başarmıştır ama kendisi isyancılara esir düşmüştür. İsyancıların sahip olduğu bir elmas madeninde çalıştırılırken, normalde rastlananlardan çok daha büyük bir elmasla karşılaşır. 
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    THE BASKETBALL DİARİES (GÜNLÜK)

    Yapım yılı: 1995

    Tür: Biyografi, Dram, Polisiye

    Başarılı bir lise basketbol takımının üyesi olan genç Jim’in hayatının odak noktasını takım arkadaşları ve basketbol oluşturmaktadır. Saha, Jim’e zihnindeki dünya ile gerçek hayatı arasında bir köprü oluşturmaktadır. Kısa bir süre sonra yakın arkadaşının hastalığı, antrenörünün ona karşı uyguladığı cinsel tacizler ve uyuşturucuya olan merakı, Jim’in ünlü bir basketbol oyuncusu olma yolundaki hayallerininin üzerini örtmeye başlar. Hayatındaki terslikler sonucu büyük bir boşluğa düşen Jim, eroin kullanmayı denemek ister ve kısa süre içinde bağımlı olur. Bu bağımlılık, genç Jim’in hayatını kısa süre içinde tepetaklak etmeye başlar.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    TİTANİC (TİTANİK)

    Yapım yılı: 1998

    Tür: Dram, Romantik, Macera

    1912 yılında 17 yaşındaki Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), zengin bir iş adamının oğlu olan nişanlısı ve annesi ile İngiltere’nin Southampton şehrinden New York’a gidebilmek için, RMS Titanic’te birinci sınıf yolcu olarak yola çıkar. Evlenmek istemeyen Rose, bir gece güverteden atlamaya çalışarak intihar etmeye kalkışır ancak genç bir adam onu kurtarır. Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) adlı bu adam, üçüncü sınıf bir yolcudur. Zaman içerisinde nişanlısının ve annesinin tüm engellerine rağmen Rose ve Jack birbirlerine oldukça yakınlaşırlar. Böylelikle aralarında, yıllarca unutulmayacak trajik ve derin bir aşk başlar.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    GANGS OF NEW YORK (NEW YORK ÇETELERİ)

    Yapım yılı: 2002

    Tür: Dram, Tarih

    Hikâye 1800'li yıllar New York'unda bir ve iki nesil öncesinden yeni kıtaya gelip yerleşmiş ve kendilerini bu toprakların yerlisi/sahibi olarak görenler ile bu dönemde yoğunlukla İrlanda'dan gelen yeni nesil göçmenlerin şehirde yer bulma ve nüfuz mücadelelerini konu edinmektedir.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    THE AVİATOR (GÖKLERİN HAKİMİ)

    Yapım yılı: 2004

    Tür: Biyografi, Tarih, Dram

    Leonardo DiCaprio’nun başrollerini Cate Blanchett ile paylaştığı filmin konusu şöyle: Yetişkinliğe yeni adım atan Howard Hughes (Leonardo DiCaprio), babasından kendisine miras kalan servet ile, I. Dünya Savaşı’nda kullanılan uçakları konu alan “Cehennem Melekleri” adlı bir film çekmek için çılgınca bir maceraya atılır. Filmin çekimleri, Hughes’un mükemmelliyetçiliği ve sinema sektöründe, sessiz filmlerden günümüz filmlerine geçiş aşamasında olunmasından dolayı üç yıl sürer. Bu mükemmelliyetçilik sayesinde Hughes, filmi ile Hollywood’da büyük bir başarı yakalar ve döneminin gözde oyuncularından Katharine Hepburn (Cate Blanchett) de olmak üzere, güzel ve başarılı oyuncularla aşk yaşamaya başlar. Fakat Hollywood sosyetesinin Hughes’u kabullenmeye pek de niyeti yoktur.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    DJANGO UNCHAİNED (ZİNCİRSİZ)

    Yapım yılı: 2012

    Tür: Aksiyon, Dram, Suç, Western

    Filmde, 1858 yılının Texas’ında bir kelle avcısı olan Dr. King Schultz (Christoph Waltz), peşinde olduğu adamları bulmasında kendisine yardım etmesi için Django (Jamie Foxx) adlı bir köleyi yanına alır. Django, kaçmaya çalıştıkları için eski sahibi tarafından köle olarak satılan ve bunun sonucunda kendisinden ayrı düşen eşini bulmak istemektedir. Schultz Django’ya, yanında kalıp kendisine yardım etmesi halinde eşini aramasına yardımcı olmayı ve onu özgür bırakmayı vadeder. Django, bu teklifi kabul eder ve adamları bulduktan sonra, Schultz ile birlikte eşini aramak için yola koyulur. Schultz ile birlikte sürdürdüğü araştırmaların sonucunda Django, eşinin köle savaşlarına tutkusu ile tanınan Calvin Candie’nin (Leonardo DiCaprio) yanında olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Django ve Schultz, kadını Candie’nin elinden kurtarmak için aksiyon dolu bir maceraya atılır. 
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    CATCH ME IF YOU CAN (SIKIYSA YAKALA)

    Yapım yılı: 2002

    Tür: Dram, Gerilim

    Sıkıysa Yakala, bir ajan ile bir suçlunun arasındaki kedi fare oyununu konu ediyor. FBI ajanları hiç şüphe yok ki kendilerine çok fazla güvenmektedirler; ancak bu kez karşılarındaki, onlar için bile pek de kolay bir lokma olmayacaktır. Henüz yirmili yaşlarında, çocuk yaşta bir adam onlarca ülke gezerek, bazen pilot, bazen doktor, bazen savcı mesleklerine bürünerek FBI'ı peşinden koşturmaktadır. Bu ya bir kedi fare oyunudur ya da sadece farenin oyunudur.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    THE WOLF OF WALL STREET (PARA AVCISI)

    Yapım yılı: 2013

    Tür: Biyografi, Komedi

    80’li yılların sonunda Amerikan Borsası’nın kalbi olan Wall Street’te çalışmaya başlayan genç Belfort, henüz 25 yaşında ve yeni evlidir. Adım attığı bu yeni dünyadan fazlasıyla etkilenen genç adamın hayatı o günden sonra büsbütün değişir. Zira zekidir, hırslıdır ve bir milyoner olmak istemektedir. 19 Ekim 1987 yılında meydana gelen ve dünya çapında borsalara büyük kayıplar yaşatan Kara Pazartesi hadisesinden sonra, işinin tehlikeye girdiğini fark eder. Bu yüzden Belfort, düşük bütçeli hisse satışları yapan bir şirkette işe girer ve bu işten küçük bir servet kazanır. Daha sonra, komşusu Donnie Azoff (Jonah Hill) ve birkaç arkadaşıyla birlikte Stratton Oakmont şirketini kurarak komisyonculuğa atılır ve çok geçmeden kendisini çılgın partilerin, güzel kadınların ve ülkenin en zenginlerinin arasında bulur.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    SHUTTER ISLAND (ZİNDAN ADASI)

    Yapım yılı: 2010

    Tür: Aksiyon, Macera, Biyografi

    Filmde, Teddy Daniels ve Chuck Aule isimli iki polis memurunun, Rachel Solando adlı bir akıl hastasının ortadan kaybolması üzerine tehlikeli akıl hastalarının tedavi gördüğü Shutter Adası isimli bölgede konuşlanan Ashecliffe Hastanesi'ne soruşturma yapmak için gitmesi ve sonradan gelişen esrarengiz olaylar aktarılıyor. Burada karşılaştıkları isyan tablosu ve çığrından çıkan işler bu davayı gittikçe zora sokacak, zamanla rüya ve gerçek arasındaki sınırlar zorlanacaktır.
  • Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

    THE GREAT GATSBY (MUHTEŞEM GATSBY)

    Yapım yılı: 2013

    Tür: Dram, Romantik

    1929 yılının Aralık ayında bir akıl hastanesinde tedavi görmekte olan I. Dünya Savaşı gazisi Nick Carraway (Tobey Maguire), doktoruna o ana kadar tanışmış olduğu en büyüleyici insan olan Jay Gatsby’den (Leonardo DiCaprio) bahseder. Carraway, doktorunun da tavsiyesi üzerine büyük bir tutku ile Gatsby’yle olan geçmişini anlattığı bir kitap yazmaya başlar.

    Serveti ve eğlenceli kişiliği ile tüm kadınları büyüleyen Gatsby, Carraway’in kuzeni Daisy Buchanan (Carey Mulligan) ile yıllar önce destansı bir aşk yaşamıştır. Bu aşk mutsuz bir şekilde sona ermiş olmasına rağmen, hem Gatsby’nin hem de zengin bir adamla evli olan Daisy’nin hisleri artarak devam etmektedir. Gatsby, Carraway’in de yardımı ile gerçek aşkı Daisy ile tekrar bir araya gelmeye çalışacaktır. 

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