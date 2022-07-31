DJANGO UNCHAİNED (ZİNCİRSİZ)

Yapım yılı: 2012

Tür: Aksiyon, Dram, Suç, Western

Filmde, 1858 yılının Texas’ında bir kelle avcısı olan Dr. King Schultz (Christoph Waltz), peşinde olduğu adamları bulmasında kendisine yardım etmesi için Django (Jamie Foxx) adlı bir köleyi yanına alır. Django, kaçmaya çalıştıkları için eski sahibi tarafından köle olarak satılan ve bunun sonucunda kendisinden ayrı düşen eşini bulmak istemektedir. Schultz Django’ya, yanında kalıp kendisine yardım etmesi halinde eşini aramasına yardımcı olmayı ve onu özgür bırakmayı vadeder. Django, bu teklifi kabul eder ve adamları bulduktan sonra, Schultz ile birlikte eşini aramak için yola koyulur. Schultz ile birlikte sürdürdüğü araştırmaların sonucunda Django, eşinin köle savaşlarına tutkusu ile tanınan Calvin Candie’nin (Leonardo DiCaprio) yanında olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Django ve Schultz, kadını Candie’nin elinden kurtarmak için aksiyon dolu bir maceraya atılır.