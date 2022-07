CATCH ME IF YOU CAN (SIKIYSA YAKALA)

Yapım yılı: 2002

Tür: Dram, Gerilim

Sıkıysa Yakala, bir ajan ile bir suçlunun arasındaki kedi fare oyununu konu ediyor. FBI ajanları hiç şüphe yok ki kendilerine çok fazla güvenmektedirler; ancak bu kez karşılarındaki, onlar için bile pek de kolay bir lokma olmayacaktır. Henüz yirmili yaşlarında, çocuk yaşta bir adam onlarca ülke gezerek, bazen pilot, bazen doktor, bazen savcı mesleklerine bürünerek FBI'ı peşinden koşturmaktadır. Bu ya bir kedi fare oyunudur ya da sadece farenin oyunudur.