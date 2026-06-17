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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Leonardo ve Baykar'ın ortak girişimine onay

        Leonardo ve Baykar'ın ortak girişimine onay

        İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Leonardo ile Baykar arasında geçen yıl başlatılan insansız hava aracı sistemlerinin üretilmesini öngören ortak girişime onay verdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 15:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Leonardo ve Baykar'ın ortak girişimine onay

        İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre, bakanlar kurulu, ülkenin önde gelen savunma sanayisi firması Leonardo ile Türk şirketi Baykar arasında insansız hava araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi için yüzde 50 - yüzde 50 ortak girişime bazı şartlar eşliğinde yeşil ışık yaktı.

        Bakanlar Kurulunun, Leonardo ve Baykar'ın ortak girişimine yönelik anlaşmayı onaylarken, İtalya’da hükümete; savunma, ulusal güvenlik, enerji, telekomünikasyon, ulaşım gibi kritik altyapı ile bağlantılı stratejik sektörlerdeki şirketleri ve yatırımları denetleme, veto etme veya özel şartlar koşma imkanı tanıyan hukuki bir mekanizma olan "Altın Güç"e (Golden Power) başvurduğu ve de uluslararası kalkınma faaliyetlerinin yalnızca NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile aynı çizgideki ülkelere yönlendirilmesini şart koştuğu belirtildi.

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        Ayrıca gizli bilgilerin ve kullanılan teknolojinin gizliliğinin de garanti altına alınması gerekeceği ifade edildi.

        Il Messaggero gazetesindeki haberde de İtalyan hükümetinin Leonardo ile Baykar arasında İHA üretimi için ortak girişime yeşil ışık yakıldığı belirtilerek, "Bakanlar Kurulu dün, sahip olduğu özel güçleri bazı kurallar ve şartlar eşliğinde kullanarak, ‘yeni nesil uzaktan komutalı hava sistemleri’ üretmek üzere yüzde 50’sine Leonardo yüzde 50’sine de Türk şirket Baykar’ın sahip olacağı ortak bir girişim oluşturulması için onay verdi." ifadeleri kullanıldı.

        Gazetenin haberinde, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, yeşil ışık yakılması için ısrar ettiği ifade edilirken, hükümetin "Altın Güç" yetkisiyle bazı sınırlamalar getirdiği ve bunların arasında, "ulusal stratejik çıkarların" korunması ve tedarik zincirinin devamlılığı için üretilen İHA'ların sadece NATO ve AB politikalarıyla "aynı çizgide" ülkelere yönlendirilmesi zorunluluğu bulunduğu kaydedildi.

        Leonardo ve Baykar'ın "LBA Systems" isimli ortak şirketi, Mart 2025'te duyurulmuş ve Haziran 2025'te de anlaşma imzalanmıştı.

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