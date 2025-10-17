Lev Tolstoy'un 3'üncü yeğeni Kont Nikolai Tolstoy Yedikule zindanlarını gezdi

Rus yazar Lev Tolstoy'un 3'ücü kuşak yeğeni Kont Nikolai Tolstoy ve eşi Georgiana Tolstoy, İstanbul'a geldi. Osmanlı döneminde Rusya Büyükelçisi olarak görev yapan dedesi Peter Tolstoy'un hapis yattığı Yedikule Hisarı ve zindanlarını ziyaret eden Kont Nikolai Tolstoy ve eşine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

DHA'nın haberine göre, hisar ve zindanlar hakkında tarihçilerden bilgi alan Nikolai Tolstoy, İstanbul'u çok beğendiğini ve yapılan restorasyon çalışmalarının başarılı olduğunu dile getirdi. 21 Ekim'e kadar İstanbul'da olacağı belirtilen Tolstoy'un Topkapı sarayı, Sultanahmet, Ayasofya ile birlikte bir çok tarihi mekanı ziyaret edeceği öğrenildi.

"BÜYÜKELÇİLİK GÖREVİ YAPTIĞINDA HAPİS YATIYOR"

Gezi de açımlama yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "İstanbul geçmişten bu güne birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir yer. Bütün bu tarihi mekanlar içerisinde birçok hikaye de barındırıyor. Aslında bugün bizim için de enteresan bir şey bu. Türkiye'de de ilgilileri tarafından çok yakinen tanınan Lev Tolstoy'un, onun da dedesi olan şahıs, büyükelçilik görevi vesilesiyle Yedikule Hisarı'nda hapis olarak yatmış. Çünkü Yedikule Hisarı bir dönem özellikle yüksek rütbeli insanların hapis olarak tutulduğu bir bölge. Beyefendi, Lev Tolstoy'un torunu yani dolayısıyla yazar olan Tolstoy'un babası olan kişi de burada büyükelçilik görevi yaptığında hapis yatıyor. Niye hapis yatıyor? Çünkü biz şunu biliyoruz; Yedikule Hisarı'nın hapishane olarak kullanılma meselesi, Osmanlı da eğer bir yere sefere çıkılacaksa, bir yere savaş ilan ediliyorsa oranın Osmanlı topraklarındaki büyükelçisi alınıyor, savaş sürecinde hapsediliyor" ifadelerini kullandı.