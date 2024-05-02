Leylekli yol her yıl onlarca leyleğe yuva oluyor
Adıyaman'ın Kahta-Sincik karayolundaki elektrik direkleri her yıl onlarca leyleğe yuva oluyor
İlkbaharın gelmesiyle birlikte göç eden leylekler, halk arasında 'leylekli yol' olarak da adlandırılan Kahta-Sincik Karayolu’nda elektrik direklerine yuva yapıyor.
Aynı bölgede bulunan Kahta Çayı yakınlarındaki elektrik direkleri de yine leyleklere yuva oluyor.
Kahta Çayı nedeniyle leyleklerin göç güzergahı üzerinde bulunan karayolundan tarihi ve turistik yerleri görmeye gelen turistler, leylekleri görünce ilgi gösteriyor.