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        Haberler Yaşam Leylekli yol her yıl onlarca leyleğe yuva oluyor

        Leylekli yol her yıl onlarca leyleğe yuva oluyor

        Adıyaman'ın Kahta-Sincik karayolundaki elektrik direkleri her yıl onlarca leyleğe yuva oluyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:27
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        İlkbaharın gelmesiyle birlikte göç eden leylekler, halk arasında 'leylekli yol' olarak da adlandırılan Kahta-Sincik Karayolu’nda elektrik direklerine yuva yapıyor.

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        Aynı bölgede bulunan Kahta Çayı yakınlarındaki elektrik direkleri de yine leyleklere yuva oluyor.

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        Kahta Çayı nedeniyle leyleklerin göç güzergahı üzerinde bulunan karayolundan tarihi ve turistik yerleri görmeye gelen turistler, leylekleri görünce ilgi gösteriyor.

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        Davut Tilki isimli vatandaş, "Kahta-Sincik Karayolu üzerinde yol boyunca direklerin üzerinde leylekler var.

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        Biz halk arasında buraya leylekli yol diyoruz. Yol kenarındaki direklerde leylekleri gören turistler, ilgilerini çektiği için fotoğraflıyorlar" dedi.

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        #Leylekli yol
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