Fenomen şeflerin jüriliğinde rekabet dolu bir yemek yarışması için ocakların altı yakıldı. Lezzet Akademisi’nin muhteşem jürisi Şef Aylin Yazıcıoğlu, Şef İsmet Saz, Şef Danilo Zanna… Berfin Erdoğan’ın yarışmacı koçluğu, Sedef İybar’ın sunuculuğunda geçecek kıyasıya bir rekabetin ekrana geleceği yepyeni yemek yarışması Lezzet Akademisi’nin ilk bölüm konuk jürisi ünlü oyuncu Ezgi Mola oluyor!

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Sedef İybar’ın sunduğu yarışmada, Berfin Erdoğan’ın koçluğunda yemek pişiren gençler bu zorlu yarışmanın etaplarını geçebilecekler mi? Aylin Yazıcıoğlu, Danilo Zanna ve İsmet Saz’dan oluşan ve meslek erbabı yemek ustaları ile ünlü sanatçıların da konuk olarak katıldıkları jüriyi hazırladıkları yemeklerle tatmin edebilecekler mi? Dolmalardan böreklere, köftelerden patlıcan yemeklerine kadar yüz yıllardır severek yediğimiz ne varsa, hakkıyla pişirebilecekler mi? Bu soruların cevabına tanık olmak isteyenler ekran başına!

Hem ünlü yemeklerimizin hazırlanışındaki püf noktalarını görecek, hem klasik yemeklerimizin farklı uygulamalarıyla yeni fikirler edinecek hem de eğlence dolu bir yarışmanın heyecanını yaşayacaksınız!