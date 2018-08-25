LFA - Fremad Amager karşılaşma önü

LFA ve Fremad Amager, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:45. 5 puanlı LFA 9. sırada bulunuyor, Fremad Amager 3 puana sahip ve 11. sırada. LFA, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fremad Amager, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 526 kodlu maçı oynayanlar; LFA galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Fremad Amager galibiyet oranı 3.30. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

LFA son hafta oynanan Skive IK maçında 4-0 kazandı.

Fremad Amager ise FC Roskilde maçında 2-0 yenildi.

LFA, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. LFA, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Fremad Amager, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Fremad Amager, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ