LGS başvuru tarihi: 2025 MEB ile LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
MEB tarafından LGS başvuru kılavuzu yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek. Peki LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Liselere Geçiş Sistemi LGS 2025'e girecek ortaokul son sınıf öğrencileri sınav takvimine odaklandı. 15 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvuruları başlıyor. Başvuru yapmak isteyenler e okul sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilir. İşte LGS başvuru tarihi ve detayları
2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu.
Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak. LGS başvuru ekranı e-Okul.meb.gov.tr adresinden LGS başvuru işlemleri Nisan ayında ücretsiz olarak tamamlanacak.
LGS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
15 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvuruları başlıyor. Başvurular, 2-11 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.
LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.
Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 14 Nisan 2025 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.
Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.