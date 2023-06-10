Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran Pazar günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen LGS sınavı iki oturum şeklinde uygulandı. MEB sınav takvimi ile LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, "2023 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, tercihleri hangi tarihte başlayacak?" İşte LGS sınav sonucu sorgulama ekranı...