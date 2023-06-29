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LGS tercih kılavuzu: 2023 LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?

LGS tercih dönemi için geri sayım başladı. 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçları 23 Haziran'da açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından gözler "LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. Tercih dönemi beklenirken LGS tercih kılavuzu ve robotu yayımlandı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 LGS tercih kılavuzu...

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  • LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 Liselere Geçiş Sistemi LGS tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı geride kaldı. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi hayalindeki lissyi kazanabilmek için tercihlerini gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adaylara yol göstermesi için LGS tercih kılavuzu ve robotunu yayımladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...
  • LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 Liselere Geçiş Sistemi LGS tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır?

    LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

    Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.  

    LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
  • LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 Liselere Geçiş Sistemi LGS tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır?

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Tercihler ise 3 - 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
  • LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 Liselere Geçiş Sistemi LGS tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır?

    TERCİH ROBOTU KULLANIMA AÇILDI

    Bakanlık, öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak için tercih robotu hazırladı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

    Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2022 yıllına ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

    2023 LGS ADRESE GÖRE TERCİH ROBOTU

    2023 LGS YÜZDELİK DİLİME GÖRE TERCİH ROBOTU
  • LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 Liselere Geçiş Sistemi LGS tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır?

    LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

    LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

    Bu yıl da LGS terci sayısının aynı olması bekleniyor. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.
  • LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 Liselere Geçiş Sistemi LGS tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır?

    LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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