Libertad - Club Guarani maçı ne zaman?

Libertad ve Club Guarani, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:45. 2 puanlı Libertad 12. sırada bulunuyor, Club Guarani 6 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Libertad, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Club Guarani son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 777 kodlu maçı oynayanlar; Libertad galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Club Guarani galibiyet oranı 0.00.

Libertad son haftadaki Cerro Porteno müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Club Guarani ise Olimpia maçında 5-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Libertad, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Club Guarani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Club Guarani, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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