AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyi'nin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, dün Mısır lideri Sisi'yle görüşmüştü.