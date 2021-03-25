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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'daki siyasi sürecin değerlendirildiği görüşmede Sisi, Ulusal Birlik Hükümeti'ne 2021'in sonuna doğru yapılması planlanan seçimlere kadar ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda başarılı olması için destek vermeye devam edeceğini belirtti.

SİSİ: DIŞ MÜDAHALELER SONLANMALI

Sisi, Ulusal Birlik Hükümeti'nin yüksek ulusal çıkarları, toprak bütünlüğünün korunması, ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması, dış müdahalelerin sonlandırılması ve tüm yabancı paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması yönündeki tutumunun değişmez olduğunu vurguladı.

Görüşmede Sisi, "Mısır, resmi kurumlarının yeniden yapılanması özellikle gerçekleşmesi gereken önceliklerden biri olan 'güvenlik ve istikrar' kapsamında Libya emniyet güçlerine ve çeşitli alanlarda Libya hükümetine tecrübelerini aktarmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİK VURGUSU

Menfi ise Mısır'ın iki ülkeyi ve halkını birbirine bağlayan kardeşlik ilişkileri kapsamında özellikle Libya ulusal ordusunun birliğine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa ise Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Sisi, son olarak 10 Şubat'ta Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.