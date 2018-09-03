Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ederken, Ain Zara Cezaevi'nden yüzlerce mahkumun kaçtığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 400 mahkumun gardiyanları etkisiz hale getirip zorla kapıları açtıktan sonra güvenlik barikatını aşarak kaçtığı öğrenildi. Ain Zara hapishanesinde tutuklu bulunanlar arasında eski Libya lideri Muammer Kaddafi yanlıları da bulunuyor.

TRABLUS VE ÇEVRESİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, tırmanan şiddetin barışçıl siyasi geçişe zarar verdiği gerekçesiyle Trablus ve çevresinde olağanüstü hal ilan etti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Trablus ve çevresindeki şiddet olaylarını kınayarak, bütün tarafları ateşkese sadık kalmaya çağırdı. Trablus’ta, UMH'ye bağlı tugaylar arasında çatışmalar yaşanıyor.

GEÇEN HAFTA 47 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

UMH Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Trablusgarp’ta geçen hafta patlak veren çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 47 kişinin öldüğü, 130 kişinin de yaralandığı belirtildi. Öte yandan, dün Libya'nın güneyindeki El Fallah kampına füze saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

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