Son dakika...Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul ettiklerini açıkladı.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı. Libya'da ateşkes bu geceden itibaren fiilen uygulanmaya başlandı.

12 OCAK'TAN İTİBAREN ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Türkiye ve Rusya, Libya'daki krize çözüm arayışı kapsamında taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

TÜRKİYE SAATİ İLE 01.00'DE BAŞLAYACAK

Libya'da mutabakata varılan ateşkes Türkiye saati ile 01.00'de başlayacağı bildirildti.

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