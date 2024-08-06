Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turda İsviçre temsilcisi Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek adını üst tura yazdırdı. Gözler ise 3. ön eleme turu maçına çevrildi. Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi LOSC Lille ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılıp rövanşta turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.