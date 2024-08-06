Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek. Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Lille-Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turda İsviçre temsilcisi Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek adını üst tura yazdırdı. Gözler ise 3. ön eleme turu maçına çevrildi. Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi LOSC Lille ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılıp rövanşta turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.
LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile karşı karşıya gelecek.
Lille-Fenerbahçe maçı, 6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.
Hainaut Stadyumu'ndaki mücadeleyi Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek.
LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lille-Fenerbahçe maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
LİLLE-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Lille-Fenerbahçe rövanş maçı ise 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.
UEFA KADROSU
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine dahil ettiği 23 isim şöyle:
"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin."
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko
Lille: Chevalier, Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson, Andre, Mukau, Zhegrova, Gomes, Haraldsson, David