Fransa Ligue 1'in 4'üncü haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Montpellier'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lille, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 45+1'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Montpellier, bu golün 1 dakika sonrasında Laborde'nin attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 56'ncı dakikasında Jonathan David, attığı golle Lille'i 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lille, ligde ilk 3 puanını aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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