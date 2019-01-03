Türkiye’de 1 Ocak’tan itibaren kaldırılan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması sonrası Türksat Kablonet de yeni internet tarifelerini duyurdu. “Sınırsız” ve “kotalı” kategorileri altında yeni paketlerini açıklayan Kablonet’te hızı 16 Mbps ve 100 Mbps arasında değişen kotalı tarifelerin aylık fiyatları da 23.99 TL’den başlayıp, 199.99 TL’ye kadar çıkıyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu (BTK) yaptığı yasal düzenleme kapsamında AKK (diğer adıyla AKN, Adil Kullanım Noktası) uygulamasına son veren Kablonet, limitsiz internet paketlerine saate göre değişen hızları sunduğu Akıllı Sınırsız Tarifeler’i (AST) de ekledi.

AKŞAM HIZI DÜŞÜRÜYOR

Kablonet’in AST seçeneklerinde abonelere sunulan indirme (download) hızları, akşam 19:00 - 24:00 saatleri arasında düşürülüyor. Örneğin 16 Mbps hız sunulan AST paketinin hızı, saat 19:00-24:00 arasında 5 Mbps’ye kadar indiriliyor. 100 Mbps’lik AST’li pakette ise hız akşam saatlerinde 25 Mbps’ye çekiliyor.

Kablonet’in 4 farklı AST paketinin aylık fiyatları ise 69.99 TL ile 299.99 TL arasında değişiyor. Kablonet, internet hızlarının günün saatine göre değişmesini istemeyen abonelere ise 16 Mbps ile 100 Mbps arasında değişen 5 farklı sınırsız tarife uyguluyor.

SINIRSIZDA FİYAT 499.99 TL!

Ancak aylık 99.99 TL’den başlayan bu paketlerin fiyatları, 100 Mbps’ye kadar hız isteyenler için 499.99 TL’ye kadar fırlıyor. Türk Telekom ve Turkcell Superonline’ın ardından limitsiz tarifelerini duyuran Kablonet’in açıkladığı bu fiyat, 100 Mbps hız için şu ana kadar açıklanan en yüksek fiyat olarak da dikkat çekiyor.

Geçen hafta limitsiz tarifelerini duyuran Turkcell Superonline’da 100 Mbps’lik hız için açıklaanan fiyat 199.99 TL iken, yine geçen hafta paketlerinde revizyona giden Türk Telekom’da ise bu fiyat 229 TL seviyesindeydi.

GB BAŞINA EK 50 KURUŞ

BTK’nın 2018 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye’de 881 bin kablo internet abonesinin bulunduğunu da belirtelim. Kablonet, kotalı tarifelerinde ise “kotalı” ve “duran kotalı” olmak üzere iki seçenek sunuyor.

Kotalı tarifelerde aylık kotaya ulaşıldığında, GB başına 0.50 TL’lik ücretlendirme yapılırken, duran kotalı tarifelerde ise belirlenen kotaya ulaşılınca internet hizmeti durduruluyor.

İşte Kablonet’in yeni internet paketleri ve fiyatları:

Akıllı Sınırsız Tarifeler Hız (00:00 - 19:00) Hız (19:00 - 24:00) Yükleme Hızı Kota Tarife Fiyatı 16 Mbps'e Kadar 5 Mbps'e Kadar 2 Mbps'e Kadar - 69,99 TL/Ay 25 Mbps'e Kadar 10 Mbps'e Kadar 2 Mbps'e Kadar - 89,99 TL/Ay 50 Mbps'e Kadar 20 Mbps'e Kadar 5 Mbps'e Kadar - 229,99 TL/Ay 100 Mbps'e Kadar 25 Mbps'e Kadar 5 Mbps'e Kadar - 299,99 TL/Ay

Sınırsız Tarifeler İndirme Hızı Yükleme Hızı Fiyat 16 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 99,99 TL/Ay 20 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 199,99 TL/Ay 25 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 249,99 TL/Ay 50 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 349,99 TL/Ay 100 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 499,99 TL/Ay

Kotalı Tarifeler İndirme Hızı Yükleme Hızı Kota Fiyat Ek Kullanım Ücreti Maksimum Ücret 16 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 10 GB 23,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 99,99 TL 16 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 50 GB 39,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 99,99 TL 25 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 25 GB 39,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 249,99 TL 25 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 50 GB 49,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 249,99 TL 25 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 75 GB 59,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 249,99 TL 25 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 150 GB 69,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 249,99 TL 25 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 250 GB 79,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 249,99 TL 50 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 50 GB 59,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 349,99 TL 50 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 75 GB 69,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 349,99 TL 50 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 150 GB 79,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 349,99 TL 50 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 250 GB 89,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 349,99 TL 100 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 100 GB 99,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 499,99 TL 100 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 250 GB 149,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 499,99 TL 100 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 500 GB 199,99 TL/Ay 0,50 TL/GB 499,99 TL

Duran Kotalı Tarifeler İndirme Hızı Yükleme Hızı Kota Fiyat Ek Kullanım Ücreti 16 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 10 GB 23,99 TL/Ay - 16 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 50 GB 39,99 TL/Ay - 25 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 25 GB 39,99 TL/Ay - 25 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 50 GB 49,99 TL/Ay - 25 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 75 GB 59,99 TL/Ay - 25 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 150 GB 69,99 TL/Ay - 25 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 250 GB 79,99 TL/Ay - 50 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 50 GB 59,99 TL/Ay - 50 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 75 GB 69,99 TL/Ay - 50 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 150 GB 79,99 TL/Ay - 50 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 250 GB 89,99 TL/Ay - 100 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 100 GB 99,99 TL/Ay - 100 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 250 GB 149,99 TL/Ay - 100 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 500 GB 199,99 TL/Ay -

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