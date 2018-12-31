Türk Telekom 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak olan limitsiz internet paketlerine fiyat indirime gitti. İlk olarak 11 Aralık’ta duyurulan ve tüketicilerden gelen yoğun eleştirilerin ardından dün revize edilen Türk Telekom’un yeni limitsiz internet tarifelerinde fiyatlar, aylık 69.90 TL’den başlayıp, 239.90 TL’ye kadar çıkıyor.
Daha önce açıklanan paketlerde ise bu fiyatlar 59.90 TL ile 336.90 TL arasında değişiyordu. Geçen hafta Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz internet paketlerinin açıklamasının ardından Türk Telekom da fiyatlarını revize etti.
4 MBPS'LİK PAKETİ KALDIRDI
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Türk Telekom’un internet sitesinden duyurulan yeni paketlerde ayrıca 4 Mbps’lik paket de kaldırıldı.
Adil Kullanım Kotası (AKK; diğer adıyla Adil Kullanım Noktası, AKN) olmayan yeni paketlerde Türk Telekom’un başlangıç hızı 6 Mbps oldu.
İşte Türk Telekom’un yeni limitsiz internet paketlerinin fiyatları:
|Hız
|Kota/AKK
|Taahhütlü Fiyat
(İlk 12 ay, TL)
|Taahhütlü Fiyat
(İkinci 12 ay, TL)
|6 Mbps
|Limitsiz
|69.9
|79.9
|8 Mbps
|Limitsiz
|79.9
|89.9
|12 Mbps
|Limitsiz
|84.9
|94.9
|16 Mbps
|Limitsiz
|89.9
|99.9
|24 Mbps
|Limitsiz
|99.9
|109.9
|35 Mbps
|Limitsiz
|121.9
|131.9
|50 Mbps
|Limitsiz
|169.9
|179.9
|100 Mbps
|Limitsiz
|229.9
|239.9
Türk Telekom’un daha önce açıkladığı limitsiz internet paketlerinin fiyatları ise şu şekildeydi:
|Hız
|Kota/AKK
|Taahhütlü Fiyat
(İlk 12 ay, TL)
|Taahhütlü Fiyat
(İkinci 12 ay, TL)
|4 Mbps
|Limitsiz
|59.9
|69.9
|6 Mbps
|Limitsiz
|69.9
|79.9
|8 Mbps
|Limitsiz
|79.9
|89.9
|16 Mbps
|Limitsiz
|92.9
|102.9
|24 Mbps
|Limitsiz
|119.9
|129.9
|35 Mbps
|Limitsiz
|149.9
|159.9
|50 Mbps
|Limitsiz
|249.9
|259.9
|100 Mbps
|Limitsiz
|336.9
|346.9
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.