'Linçler ve Dudaklar' ENKA Sanat'ta

ENKA Sanat, bu hafta iki tiyatro oyununu ENKA Oditoryumu’nda ağırlıyor. 25 Kasım Salı akşamı sahnelenecek, Halil Babür’ün yazıp yönettiği, Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel, Onur Gürçay, İlyas Özçakır ve Ceren Köse’nin rol aldığı “Linçler ve Dudaklar”, yaşamı yalnızca akıl üzerinden kurgulayıp her daim haklı çıkmayı bekleyenlerin öyküsünü sahneye taşıyor. Oyun, zamanla sıradan bir internet fenomenine dönüşen eski yazar Cemal’in, kentsel dönüşüme ikna edemediği komşularıyla ve babasından kalan eşyalarla dolu evinde yaşamın sert gerçekleriyle yüzleşme sürecine odaklanıyor.

Tebdil

Genç kuşağın ödüllü yazar ve yönetmeni Ahmet Sami Özbudak’ın kaleminden çıkan “Tebdil” ise 27 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor. Burak Üzen, Erkan Akbulut, Fehmi Karaarslan, Gülşah Fırıncıoğlu, Özge Borak ve Onur Erdemir’in rol aldığı oyun, farklı dünyalara ait ikiz kardeşler Talat ve Süleyman’ın hikâyesini merkezine alıyor. Yıllar sonra aldıkları gizemli bir davetle birbirlerinin yaralarına yeniden dokunan kardeşlerin hayatı, bir gün kafenin kapısından giren davetsiz bir misafirin Süleyman’dan beklenmedik bir talepte bulunmasıyla yön değiştiriyor.