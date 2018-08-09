Uzmanlar eşliğinde genç kızın ifadesi alındı

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da bir lisede okuyan 10. sınıf öğrencisi M.D. adlı genç kız, bir öğretmenin tacizine uğradığını söyleyerek başka bir öğretmenine konuyu anlattı. İddiaya göre öğretmen "O farklı kültürden geliyor" diyerek güldü ve olayı ilgili birimlere bildirmedi. Bunun üzerine genç kız yaşadıklarını annesine anlattı. Okula gelen annenin şikayeti üzerine hem adli, hem idari soruşturma başlatıldı.

"GEZİLERDE TACİZ EDİYORDU"



Trabzon Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uzmanlar eşliğinde genç kızın ifadesine başvurdu. Kız öğrenci, N.B. adlı öğretmeninin kendisini taciz ettiğini öne sürerek "Sınıf olarak gittiğimiz gezilerde beni taciz ediyordu. Arkadaşlarıma ruj alıyordu. Sık sık arkadaşlarıma beni soruyordu. Çareyi öğretmenlerime anlatmakta buldum. Öğretmenlerim, ‘O farklı kültürden geliyor' diyerek güldüler. Sonunda yaşadıklarımı annemle paylaştım" dedi.

İKİ ÖĞRETMENE DE HAPİS VE İHRAÇ İSTEMİ



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan N.B. ve olayı gizlediği öne sürülen M.K. adlı öğretmenler iddiaları reddetti. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, iki öğretmen hakkında ayrı iddianame hazırladı. N.B. hakkında cinsel istismar iddiasıyla 4.5 yıldan 12 yıla hapis isteyen savcı, suçlu bulunması halinde meslekten ihracını talep etti ve iddianameyi ağır ceza mahkemesine gönderdi. Tacizi gizlediği iddia edilen öğretmen M.K. hakkında da 6 aydan 2 yıla kadarh apis ve meslekten ihracını talep eden savcı, iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi.

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