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Liseler ne zaman açılacak, hangi tarihte? - MEB açıkladı: 2021 Liseler yüz yüze eğitim tarihi...

Liselerin ne zaman açılacağı ile ilgili beklenen açıklamalar ardı ardına geldi. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce liseli öğrenci, yüz yüze eğitimin ne zaman açılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki liseler ne zaman açılacak? İşte Bakan Selçuk'un açıklamasının ayrıntıları...

Liseler ne zaman açılacak, hangi tarihte? - MEB açıkladı: 2021 Liseler yüz yüze eğitim tarihi...

Liseler ne zaman açılacak? Yüz yüz eğitim ne zaman başlayacak? Pandemi süreci devam ediyor. Vaka sayılarında ise henüz dikkate değer bir düşüş gözlemlenmiyor. Yükseköğretim ise yüzde 40 oranında uzaktan eğitimde devam ediyor. Peki, Liseler yüz yüze ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili MEB'den son açıklama...

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını bildirdi.

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.

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