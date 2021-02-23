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Liseler ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? - 1 Mart'ta Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri açılacak mı?

Liselerin ne zaman açılacağı ve yüz yüze eğitime başlanacağı ile ilgili arayışlar sürüyor. Yurt genelinde hakkında en çok arama yapılan konuların başında gelen liselerin açılış tarihi ile ilgili merak edilen son bilgileri bir araya getirdik. Peki 1 Mart'ta Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri açılacak mı?

Liseler ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? - 1 Mart'ta Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri açılacak mı?

Liselerin ne zaman açılacağına dair araştırmalar devam ediyor. Yurt genelinde en çok merak edilen konular arasında yer alan liserlerin durumu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Meslek Liseleri, Anadolu Liseleri ve düz liseler ne zaman açılacak?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN, NASIL OLACAK? LİSE SINAVLARI İPTAL OLUR MU?

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.

Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacak.

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