Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de 1 Mart 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek “Dijital Hizmet Vergisi” ile ilgili detaylar belli oldu. Dijital hizmet gelirlerinden alınacak olan yüzde 7.5’lik vergi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) “Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı”nı yayımladı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre taslak, Apple, Google, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, Spotify gibi platformların yanısıra yerli veya yabancı online satış yapan tüm e-ticaret ve pazar yeri şirketlerini ve bu şirketlerin sunduğu hizmetleri yakından ilgilendiriyor.

İşte dijital hizmet vergisinin kapsamına giren o hizmetler ve bu vergiyi ödemek durumunda olan mükellefler:

1- Dijital Ortamda Sunulan Reklam Hizmetleri

Reklamın arama sonuçlarıyla birlikte gösterilmesi ya da reklam verenle ilgili arama sonucunun öncelikli sırada gösterilmesi gibi arama motoru reklamları.

Bant reklamlar (banner).

Video veya kullanıcı paylaşımının izlenmesinden önce, sırasında veya izlenme sonunda dijital ortamlarda yayınlanan her türlü işitsel, görsel veya yazılı reklamlar.

Elektronik cihazlarda yazılımlar vasıtasıyla otomatik olarak çevrimiçi iletilen reklamlar.

Açılır pencere reklamları (pop-up vb.).

Reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri.

Kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler.

Reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler.

2- Sesli, Görsel veya Dijital İçeriklerin Satışı ve Dijital İçeriklerden Yararlandırmaya Yönelik Hizmetler

Bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı bileklik gibi elektronik cihazlarda kullanılan program, yazılım ve uygulamaların dijital ortamda satışı.

Sinema filmi, dizi, video, resim, fotoğraf, grafik, makale, dergi, gazete gibi görüntü, ses ve metin dosyası içeriklerinin dijital ortamda satışı.

Oyun konsolunda oynamaya mahsus olanlar dahil olmak üzere, çevrim içi veya çevrimdışı oynanmasına bakılmaksızın her türlü dijital oyunların, oyun ek paketlerinin veya oyun kodlarının dijital ortamda satışı.

Çevrim içi oyunlarda oyuncuya belirli bir bedel karşılığında oyunla ilgili uygulama veya paketlerin (ilave oynama hakkı, ilave oyun süresi, oyun içi özelliklere, materyal ve öğelere erişim, oyun içi karakter oluşturma ya da geliştirme veya oyun içi sanal para temini gibi) dijital ortamda satışı.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ'Nİ KİM ÖDEYECEK?

3- Kullanıcıların Birbirleriyle Etkileşime Geçebilecekleri Dijital Ortamların Sağlanması ve İşletilmesi Hizmetleri

Kullanıcıların yazılı, görsel veya işitsel içerik paylaşılabildiği ya da paylaşılan içeriklere ilişkin yorum yapılabildiği ya da birbirleriyle etkileşime geçebildiği dijital ortamlar ile bir mal veya hizmetin satılabildiği veya satılmasının kolaylaştırıldığı dijital ortamların sağlanmasından ve işletilmesinden elde edilen hasılat.

Dijital ortamda, mal veya hizmet alım veya satımına; ödemenin, teslimatın veya iadenin garanti edilmesi ya da bunlara aracılık edilmesi gibi fonksiyonlar üstlenilmek suretiyle aracılık edilmesi ya da herhangi bir fonksiyon üstlenilmeksizin sadece mal veya hizmetin alım satımının kolaylaştırılması ya da satışa konu mal veya hizmetin bu ortamda ilan edilmesi veya bu ilana erişilebilmesi gibi hizmetlerden elde edilen hasılat.

4- Dijital Ortamda Sunulan Hizmetlere Aracılık Hizmetleri

Dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat.

Dijital ortamda sunulan; mağaza içinde mağaza, kullanıcıya ürün özelliklerini filtreleme ya da fiyat, marka, model vb. bazında karşılaştırma ve sıralama yapma suretiyle yönlendirme gibi aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İÇİN ONLINE TEST

Cumhurbaşkanı’nın yüzde 1’e kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya yetkili olduğu dijital hizmet vergisi oranı, mevcut düzenleme kapsamında yüzde 7.5 olarak uygulanacak.

Bu vergi oranı, dijital hizmetlerden Türkiye’de elde ettiği yıllık toplam geliri 20 milyon TL veya bu alanda dünya genelinde elde edilen toplam hasılatı 750 milyon Euro'yu aşan tüm şirketlerden (yerli veya yabancı fark etmeksizin) alınacak.

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, son kullanıcılar değil, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Ancak yüzde 7.5’lik bu vergi, dijital hizmet sağlayıcılarının maliyetlerini artıracağı için bu platformların sundukları hizmetlerin ücretlerine de yansıtılması kuvvetle muhtemel.

Dijital hizmet vergisine tabi olan şirketlerin, ilgili formlarını ve finansal raporlarını, www.digitalservice.gib.gov.tr adresine 31 Mayıs tarihine kadar elektronik olarak yüklemesi gerekecek. Gelir İdaresi tarafından açılan bu sitede özellikle yabancı kuruluşların dijital hizmet vergisine tabi olup olmayacaklarını öğrenebilecekleri bir online test de bulunuyor.