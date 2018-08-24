Liverpool - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman?

İngiltere Premier Lig maçında Liverpool ile Brighton & Hove Albion, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. 6 puanlı Liverpool 2. sırada bulunuyor, Brighton & Hove Albion 3 puana sahip ve 11. sırada. Liverpool son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Brighton & Hove Albion, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 114 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Liverpool kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Brighton & Hove Albion sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Liverpool son hafta oynanan Brighton & Hove Albion maçında 4-0 kazandı.

Brighton & Hove Albion ise Liverpool karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Liverpool, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 0 gol yedi.

Brighton & Hove Albion ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brighton & Hove Albion, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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