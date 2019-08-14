Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ve Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea bu akşam İstanbul'da Vodafone Park'ta Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. Muhteşem finale saatler kala, futbolseverler maç saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. İşte detaylar...

LIVERPOOL-CHELSEA UEFA SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki İngiliz devi Liverpool ve Chelsa'yi karşı karşıya getiren büyük final, 14 Ağustos Çarşamba akşamı (bu akşam) saat 22.00'da Vodafone Park stadyumunda oynanacak. 2019 Süper Kupa finali, beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Daha önce 3 kez kupayı müzesine götüren Liverpool ile 1 kez bu sevinci yaşayan Chelsea kulüpleri, yeni Süper Kupa zaferi için mücadele edecek.

FİNALDE İLKLER YAŞANACAK

İlki 1972 yılında yılında yapılan ve 1973 yılından itibaren UEFA tarafından düzenlenen Süper Kupa'nın 45'inci finali ilklere de sahne olacak. Finalde ilk kez iki İngiliz takımı karşı karşıya gelecek. Liverpool ve Chelsea'nin kozlarını paylaşacağı dev finali Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

35 yaşındaki hakem bu atama ile birlikte UEFA'nın erkekler kategorisinde düzenlediği bir final organizasyonunda görev yapan ilk kadın hakem olacak.