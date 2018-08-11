Lobos BUAP - Atlas maçı istatistikleri

Lobos BUAP ve Atlas, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. 3 puanlı Lobos BUAP 12. sırada bulunuyor, Atlas 1 puana sahip ve 17. sırada. Lobos BUAP son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atlas son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 489. İddaa'da Lobos BUAP kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Atlas kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Lobos BUAP önceki hafta Club Tijuana mücadelesinde 3-1 yenildi.

Atlas ise Monarcas Morelia karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lobos BUAP, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Atlas, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atlas 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ