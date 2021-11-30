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Haberler Teknoloji Lodos ve fırtına bu hizmetlere talebi uçurdu - Haberler
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Lodos, çatı ve çanak anten tamiri taleplerini de uçurdu

Türkiye’nin özellikle batı kesimlerini etkisi altına alan lodos fırtınaları sebebiyle çatı tamiri başta olmak üzere pencere, kapı, cam ve çanak anten tamirleri hizmetlerine de talepler fırladı.

Lodos ve fırtına bu hizmetlere talebi uçurdu - Haberler
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Batı bölgeleri başta olmak üzere Türkiye’yi etkisi altına alan lodos fırtınaları, çatı ve pimapen tamiri taleplerini de uçurdu.Online hizmet platformu Armut.com’un açıkladığı verilerine göre bu haftanın başından itibaren oluşan lodos fırtınalarının etkisiyle çatı, pencere, kapı, pimapen tamiri ve çanak anten ayarlama hizmetlerine olan ilginin arttığı gözlemlendi.

Artan talebin özellikle çatı tamiri ve aktarma servislerinde görülürken, hizmet verenler ile hizmet almak isteyenleri buluşturan online pazaryeri platformunun verilerine göre bu hafra çatır tamiri ve aktarma hizmetleri haftalık ortalamasının yüzde 281 üstüne çıkarak en çok talep artışı yaşayan hizmetler olarak öne çıktı. Bir başka artış yaşanan hizmet ise yüzde 190 artışla pencere kapı, pimapen tamiri ve yüzde 163 artışla cam tamiri servisleri oldu.

İSTANBUL'DA ARTIŞ YÜZDE 210

Olağanüstü hava durumuyla birlikte artış gösteren diğer servisler ise rüzgardan zarar gören çanak antenler oldu. Çanak anten ayarlama hizmetine gelen talep sayısının 2.5 katına kadar çıkması dikkat çekti.

Batı kesimlerde yaşanan lodos fırtınasının etkisine paralel olarak hizmetlere en çok ilgi İstanbul, Tekirdağ ve Bursa’dan geldi. Bir hafta içinde yaşanan talep artışı İstanbul’da yüzde 210, Tekirdağ’da yüzde 125 ve Bursa’da yüzde 116 olarak gerçekleşti.

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