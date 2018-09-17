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Lokomotiv Moskova, 4. kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı, bu organizasyonda 4. kez yer alacak. Rus ekibinin kadro değeri 110 milyon avro olarak gösteriliyor

17 Eylül 2018 Pazartesi, 16:27 | Güncelleme:

 Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı, bu organizasyonda 4. kez yer alacak.

Daha önce 3 kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında yer alan Rus ekibi, organizasyonuna 2001-2002 sezonunda ilk grup aşaması, 2002-2003 sezonunda ikinci grup aşamasında veda etti.

Lokomotiv Moskova, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en iyi derecesini 2003-2004 sezonunda son 16 turuna çıkarak elde etti. Moskova temsilcisi, 2003-2004 sezonunun ardından 14 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Rus ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Lokomotiv Moskova, bu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.

RUSYA PREMİER LİG'E İYİ BAŞLAYAMADI

Lokomotiv Moskova, geride kalan sezonu şampiyon tamamladığı Rusya Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı.

Çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Moskova temsilcisi, 9 puanla 16 takımlı ligde 10. sırada bulunuyor.

Lokomotiv Moskova, bu maçlarda 5 gol atarken kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Rus ekibinde Premier Lig maçlarında Grzegorz Krychowiak, Maciej Rybus, Fedor Smolov, Manuel Fernandes ve Anton Miranchuk birer kez gol sevinci yaşadı.

KADRO DEĞERİ 110 MİLYON AVRO

Lokomotiv Moskova'nın kadro değeri 110 milyon avroyu buluyor.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Rus ekibinin kadrosunda yer alan futbolculardan Grzegorz Krychowiak 18 milyon avroluk değeriyle en pahalı oyuncu olarak dikkati çekti.

Polonyalı orta saha oyuncusunu, 14 milyon avroluk değerleriyle Aleksei Miranchuk ve Fedor Smolov izledi.

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan futbolcuların değeri ise 96,6 milyon avro olarak gösterildi.

EFSANESİ YURİ SEMİN YÖNETİYOR

Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörlüğünü takımın tarihine damga vuran Rus teknik adam Yuri Semin yapıyor.

Teknik direktörlük kariyerinde 1983'te başlayan 71 yaşındaki Semin, 1992'de Lokomotiv Moskova'da göreve getirildi. 2005 yılına kadar Rus temsilcisinin başında duran Yuri Semin, takımıyla tarihi başarılar elde etti.

2005'ten sonra farklı kulüp ve ülke milli takımlarında görev alan Semin, 2016'da önemli başarılar yakaladığı eski takımına döndü. Semin yönetimindeki Lokomotiv Moskova, geçen sezon Rusya liginde mutlu sona ulaştı ve 14 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

Lokomotiv Moskova, tarihindeki 3 Rusya Premier Lig şampiyonluğu ve 2 Rusya Süper Kupa şampiyonluğunu Semin yönetiminde kazandı. Moskova temsilcisi, tarihindeki 7 Rusya Kupası zaferinin 5'ini de Semin'in teknik direktörlüğü döneminde yaşadı.

Yuri Semin, Lokomotiv Moskova'da 2007'de 1 yıl başkanlık yaptı.

KADROSUNDA ÖNEMLİ İSİMLER BULUNUYOR

Lokomotiv Moskova'nın kadrosunda birçok önemli futbolcu yer alıyor.

Kadrosunda 13 milli futbolcunun bulunduğu Moskova ekibi, bu sezon önemli transferler yaptı.

Almanya'nın Schalke 04 takımından alınan milli oyuncu Benedikt Höwedes ile Krasnodar'dan alınan Rusya Milli Takımı'nın da santrforu Fedor Smolov, Rus ekibinin dikkati çeken transferleri oldu.

Ancak cezası bulunan Smolov, Galatasaray'a karşı ilk maçta forma giyemeyecek.

Lokomotiv Moskova'da eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes'in yanı sıra Rus futbolcular Anton ve Aleksei Miranchuk kardeşler, Çek futbolcu Vedran Corluka, Gürcü savunmacı Solomon Kvirkvelia, Perulu kanat oyuncusu Jefferson Farfan, Portekizli milli futbolcu Eder gibi oyuncular top koşturuyor.

KADRO

Teknik direktör Yuri Semin yönetimindeki Lokomotiv Moskova'nın UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle:

Kaleciler: Guilherme Alvim Marinato, Nikita Medvedev, Anton Kochenkov

Defans: Bryan Idowu, Benedikt Höwedes, Vedran Corluka, Taras Mikhalik, Boris Rotenberg, Maciej Rybus, Solomon Kverkvelia

Orta saha: Manuel Fernandes, Dmitri Barinov, Grzegorz Krychowiak, Jefferson Farfan, Anton Miranchuk, Aleksandr Kolomeytsev, Vladislav Ignatyev, Dmitri Tarasov, Igor Denisov, Aleksei Miranchuk

Forvet: Fedor Smolov, Ederzito Antonio Macedo Lopes (Eder), Rifat Zhemaletdinov

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