LOL ÇÖKTÜ MÜ? 6 MART 2024

Riot Games tarafından geliştirilen League of Legends servlerlarında bugün itibarıyla sorun yaşanıyor. Downdetector isimli sitede yer alan server raporlarına göre 6 Mart Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla birçok kullanıcı problem yaşadığını bildirdi. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

LOL OYUNU HAKKINDA

Beş güçlü şampiyondan oluşan iki takımın birbirlerinin üslerini yok etmeye çalıştığı takım çalışmasına yönelik bir strateji oyunudur

League of Legends, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. 27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games'in ilk oyunu olarak "League of Legends: Clash of Fates" adıyla piyasaya çıkmıştır. MOBA türü strateji oyunudur. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır.