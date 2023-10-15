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        Haberler Dünya Londra'da olaylı Filistin yürüyüşü: 7 kişi gözaltına alındı

        Londra'da olaylı Filistin yürüyüşü: 7 kişi gözaltına alındı

        İngiltere'nin başkenti Londra'da dün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşünde polis geniş güvenlik önlemi alırken, 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:59
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        Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Londra’daki BBC binası önü ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı arasında gerçekleşen yürüyüş, polisin geniş kapsamlı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

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        Londra Metropolitan Polisi, yürüyüş güzergahı dışındaki alanlar ile İsrail’in Londra Büyükelçiliği çevresinde eylem yapma yasağı ve gözaltı uyarısı yapıldı.

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        İsrail Büyükelçiliği önünde sabah saatlerinden itibaren önlemler alan polis, Downing Sokağı'ndaki eylemin sona ermesiyle elçilik çevresindeki önlemleri artırdı.

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        Elçiliğin önündeki Palace Green Caddesi'ni trafiğe kapatan polis, yürüyüş sonrası eyleme katılanların elçilik çevresine hareket etmesiyle caddenin bağlandığı Kensington High Street’te de önlemler aldı.

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        Burada hiçbir eyleme müsaade edilmeyeceği açıklanırken Downing Sokağı'ndaki yürüyüşün sona ermesiyle eyleme katılanların bir kısmı da yakınlardaki Trafalgar Meydanı’na yürüdü.

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        Burada güvenliği sağlayan polisin iki kişiyi gözaltına alması üzerine grupla polis arasında gerginlik yaşandı.

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        Gözaltına alınan biri kadın iki kişinin serbest bırakılmasını isteyenlerle polis arasındaki gerginlik, gözaltına alınanların polis minibüsüne bindirilmesine kadar sürdü.

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        Gözaltına alınan iki kişi, polis minibüsüyle meydandan çıkarıldı.

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        Londra Metropolitan Polisi, yaptığı açıklamada gün boyu 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis, küçük grupların farklı noktalarda eylemi sürdürdüğünü ve buralarda faaliyetlerin devam ettiğini de duyurdu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #londra
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