Londra'da olaylı Filistin yürüyüşü: 7 kişi gözaltına alındı
İngiltere'nin başkenti Londra'da dün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşünde polis geniş güvenlik önlemi alırken, 7 kişi gözaltına alındı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Londra’daki BBC binası önü ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı arasında gerçekleşen yürüyüş, polisin geniş kapsamlı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.
Londra Metropolitan Polisi, yürüyüş güzergahı dışındaki alanlar ile İsrail’in Londra Büyükelçiliği çevresinde eylem yapma yasağı ve gözaltı uyarısı yapıldı.
İsrail Büyükelçiliği önünde sabah saatlerinden itibaren önlemler alan polis, Downing Sokağı'ndaki eylemin sona ermesiyle elçilik çevresindeki önlemleri artırdı.
Elçiliğin önündeki Palace Green Caddesi'ni trafiğe kapatan polis, yürüyüş sonrası eyleme katılanların elçilik çevresine hareket etmesiyle caddenin bağlandığı Kensington High Street’te de önlemler aldı.
Burada hiçbir eyleme müsaade edilmeyeceği açıklanırken Downing Sokağı'ndaki yürüyüşün sona ermesiyle eyleme katılanların bir kısmı da yakınlardaki Trafalgar Meydanı’na yürüdü.
Burada güvenliği sağlayan polisin iki kişiyi gözaltına alması üzerine grupla polis arasında gerginlik yaşandı.
Gözaltına alınan biri kadın iki kişinin serbest bırakılmasını isteyenlerle polis arasındaki gerginlik, gözaltına alınanların polis minibüsüne bindirilmesine kadar sürdü.
Gözaltına alınan iki kişi, polis minibüsüyle meydandan çıkarıldı.
Londra Metropolitan Polisi, yaptığı açıklamada gün boyu 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis, küçük grupların farklı noktalarda eylemi sürdürdüğünü ve buralarda faaliyetlerin devam ettiğini de duyurdu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.