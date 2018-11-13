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Londra'da tarihi gün: Brexit anlaşması tamam, bakanlar toplantıya çağrıldı!

İngiltere'de Brexit düğümünün çözümü için kritik günlerden biri Çarşamba olacak. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yapılacak Brexit anlaşması teknik seviyede tamamlandı. Başbakan Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada taslak anlaşmanın tamamlandığı duyuruldu. Çarşamba günü, Theresa May kabineyi başbakanlık konutunda toplayarak bakanlardan Brexit anlaşmasını imzalamalarını isteyecek. May'in bu akşam tüm bakanlarla birebir görüşme yapması bekleniyor

13.11.2018 - 19:45 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere, yarın tarihi günlerinden birini yaşayacak.

Başbakan Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında yürütülen görüşmelerin tamamlandığı ve yarın May'in yapacağı kabine toplantısında görüşüleceği belirtildi. Kabine toplantısı yarın TSİ 17.00'da yapılacak. Bakanlar aylardır sürdürülen müzakereler sonrasında ulaşılan taslak metni değerlendirecek ve atılacak yeni adımları değerlendirecek.

BBC'nin haberine göre, Brexit anlaşması teknik seviyede kabul edildi. İrlanda televizyonu RTE, İngiliz ve Avrupalı müzakerecilerin İrlanda sınırı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve anlaşma metninin Londra'ya gönderildiğini duyurdu.

Telegraph ve The Sun, yarın Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını bakanlara sunacağını bildirdi. Downing Sokağı Numara 10'da yapılacak görüşmede bakanlar Brexit anlaşmasını imzalayacak. The Sun, tüm bakanların bu gece başbakanlık konutuna gideceğini ve Theresa May'le baş başa görüşeceğini öne sürdü. May'in, anlaşmaya varılan metin için kabineden ne kadar destek göreceği henüz bilinmiyor.

Öte yandan yarın iş gruplarının taslak Brexit anlaşması hakkında bilgilendirileceği ve AB ülkelerinin büyükelçilerinin de Brexit toplantısına çağrıldığı ifade edildi.

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