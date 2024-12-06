Tothenham- Chelsea maçı için nefesler tutuldu. Lig'de oynadığı 14 maçta 8 kez galip gelen Chelsea 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle (28 puan) haftayı ikinci sırada tamamladı. Öte yandan Tothenham 6'şar galibiyet ve mağlübiyet alırken 2 beraberlikle 10. sırada yer aldı. Chelsea ligdeki son 3 maçını kazanırken Tothenham son 3 karşılaşmadan 1 kez galip gelebildi. Peki, Tothenham- Chelsea maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Londra derbisinin detayları...