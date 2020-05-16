Lösemi hastası Hilal bebek için kemik iliği aranıyor

AA

İzmir'de bir ay önce lösemi teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Hilal bebek, sağlığına kavuşmak için kemik iliği nakli olmayı bekliyor.

Bornova ilçesinde yaşayan Yunus-Yeşim Yıldız çiftinin ilk çocukları Hilal'e, rahatsızlanmasının ardından başvurdukları Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu. Doktorlar, hastanede tedavi altına aldığı Hilal bebeğin kemik iliği nakli olmasına karar verdi. Sıhhi tesisatçılık yapan baba, kızı için uygun iliğin bulunması için memleketi Kağızman ilçesinde ve İzmir'de, çok sayıda kişinin kök hücre bağışında bulunması için Türk Kızılaya başvurmasını sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle hastanede tedavi olan kızını günlerdir göremeyen baba, hastanenin önünde gelecek güzel haberleri bekliyor.

- "İlik nakli olmazsa hayati tehlike söz konusu"

Baba Yunus Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızına lösemi hastalığı teşhisi koyulduğunda yaşadığı şoku unutamadığını dile getirdi. Kızını yaşatmak için eşiyle birbirlerine söz verdiklerini aktaran Yıldız, bunun için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti. Yıldız, "Kızım tedaviye yanıt vermedi. Hastaneye ilk geldiğimizde orta risk seviyesindeydi kısa sürede yüksek risk grubuna girdi. Doktorlar da kemik iliği nakli yapmaya karar verdi. En kısa sürede kemik iliği nakli olmazsa hayati tehlikesi söz konusu." dedi.

İlik nakline karar verildiğinde memleketi Kars ve İzmir'de yakınlarına ulaştığını aktaran Yıldız, "Kızımız için şimdiye kadar 400 kişinin kök hücre bağışçısı olmasını sağladık. Kızımız için yola çıktık ama artık tüm hasta çocuklar için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım herkese umut olabiliriz." şeklinde konuştu.