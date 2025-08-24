Lübnan İsrail'le ilgili iddiayı reddetti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde tampon bölge kurma niyetinin ülkesine "resmi olarak" bildirildiği yönündeki iddiaları reddetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, ABD Kongre Üyesi Darine Lahoud başkanlığındaki heyetle görüştü.

Lübnan'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve ABD Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un sunduğu önerilere İsrail'in vereceği yanıtı beklediğini belirten Avn, "İsrail'in güneyde bir tampon bölge kurma niyetiyle ilgili medyada çıkan haberlerden resmi olarak haberdar edilmediklerini" vurguladı.

Avn, görüşmede ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanıncaya kadar BM Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasının önemine dikkati çekti.

ABD Kongre Üyesi Lahoud ise Lübnan hükümetini, silah bulundurma hakkını devletle sınırlama kararından dolayı tebrik ederek, ABD'nin Lübnan'ın istikrar ve ekonomik toparlanma çabalarını desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Lübnan basınında, sınır boyunca yıkılan Lübnan köylerinin boşaltılarak bölgenin sanayi tesislerinin yer alacağı "tampon bir ekonomik bölgeye" dönüştürülmesinin teklif edildiğine dair haberler yer aldı.