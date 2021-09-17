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Lübnan krizi: Hizbullah, İran petrolünü ülkeye sokmaya başladı, Hükümet "izin vermedik"diyor

Yakın tarihteki en ağır ekonomik krizlerden birinin yaşandığı Lübnan'da, Hizbullah aracılığı ile dört konvoyluk İran petrolü ülkeye ulaştı. Henüz bir hafta önce kurulan Lübnan hükümeti, izinlerinin alınmadığını açıkladı.

Lübnan krizi: Hizbullah, İran petrolünü ülkeye sokmaya başladı, Hükümet
BBC TÜRKÇE
- BBC
El - Ayn kasabasından tankerlerin girişi

Yakın tarihteki en ağır ekonomik krizlerden birinin yaşandığı Lübnan'da, Hizbullah aracılığı ile dört konvoyluk İran petrolü ülkeye ulaştı. Henüz bir hafta önce kurulan Lübnan hükümeti, izinlerinin alınmadığını söylüyor. Yaptırım altındaki İran petrolünün Lübnan'da kullanımı ile ilgili ise ABD henüz bir açıklama yapmadı.

4 milyon litre dizel benzin taşıyan 80 tankerlik konvoy, Suriye üzerinden Lübnan'a taşındı.

Lübnan Hizbullah'ı, yakıtın dağıtımında hastaneler ve diğer kilit önemdeki kurumlara öncelik verileceğini açıkladı.

Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı, açık olanların önünde de uzun kuyruklar var.

Ülkede büyük bir elektrik sıkıntısı yaşanıyor ve aydınlatma çoğu zaman benzinle çalışan jeneratörlerle sağlanıyor.

Ülkeye ulaşan ilk benzin tankerlerini karşılama gösterisinde havaya ateş de açıldı.

Reuters haber ajansına konuşan bir kadın, konvoyun ülkeye girişi ile "ABD ve müttefiklerinin kuşatmasının kırıldığını" savundu.

Aynı kadın, "Benzin (Hizbullah lideri) Hasan Nasrallah tarafından getirildiği için doğru yerlere ulaştırılacaktır" şeklinde konuştu.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1436230123854893057?s=20

Hizbullah lideri Nasrallah, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "bunu ticarete dönüştürmeyi düşünmediklerini, insanların yaşadığı zorluğa çare bulmak istediklerini" söyledi.

"Yaptırımla, hastaların arasında tercih yapmam gerekiyorsa, hastalarımı seçiyorum"

Nasrallah, benzinin devlet hastanelerine, bakım evlerine, yetimhanelere ve Lübnan Kızıl Haç'ına ücretsiz verileceğini de duyurdu. Fırınlar, özel hastaneler gibi yerlere ise maliyetinin altında verileceğini ifade etti.

Konvoyun ülkeye girişini takip eden BBC Ortadoğu muhabiri Anna Foster, ihtiyaç duyulan miktar yanında gelen petrolün az olduğunu ancak siyasi anlamının büyük olduğunu bildiriyor.

Foster'ın bir hastanede konuştuğu doktor, İran petrolünü kullanılmaları halinde yaptırıma uğrayabilecekleri ile ilgili soruya "yaptırımla, hastaların ölümü arasında tercih yapmam gerekiyorsa, hastalarımı seçiyorum" diyor.

- BBC
Tankerlerin girişini sevinçle karşılayanlar

İran petrolü Lübnan'a, Suriye üzerinden, Hizbullah tarafından taşındı. İran, Suriye ve Hizbullah ABD yaptırımlarına tabi durumda bulunuyor.

Hükümet: İzin alınmadı

Lübnan'ın yeni Başbakanı Necip Mikati, konvoyun ülkeye yasal olmayan şekilde girdiğini ve hükümet olarak izinlerinin alınmadığını açıkladı.

13 aylık siyasi krizin ardından geçen hafta kurulabilen hükümetin başbakanı olan Mikati, "Lübnan halkının temel ihtiyaçlarının temini için tüm uluslararası kuruluşlarla temasa geçeceğim" demişti.

Hizbullah'ın ülkedeki rakipleri, örgütün, petrolü siyasi çıkar olarak kullanarak, ülkede var olan nüfuzunu artırmaya çalıştığı yorumunu yapıyor.

Lübnan'ın para birimi Lübnan lirası, son iki yılda yüzde 90'dan fazla değer kaybetti.

Ülkedeki elektrik kesintileri günde 23 saate kadar çıkabiliyor.

Hükümetin kurulmuş olmasıyla, Uluslararası Para Fonu'ndan destek alınmasının önünün açılabileceği umuluyor.

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