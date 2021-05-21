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Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’yi kabineyi kuramamakla suçladı. Yazdığı resmî mektup, cuma günü parlamentoda görüşülecek.

Mişel Avn mektupta, "Başbakan adayının yabancı finans kurumları, uluslararası fonlar ve bağışçı ülkelerle anlamlı temas sağlayabilecek bir hükûmet kuramadığı ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

Hükûmeti kurma yetkisini istifa ettikten sonra tekrar alan Hariri’nin kabine kurma girişimleri başarısız oldu. Son yılların en büyük ekonomik krizini yaşayan ülkede Hariri, teknokratlardan oluşan bir kabine kurmak istemişti.

Geçmişten bugüne siyasi istikrarsızlığın ve mezhepçi çatışmaların hüküm sürdüğü ülkede siyasi müzakereler bir türlü sonuca ulaşmıyor. Sünni Başbakan Hariri ve Hristiyan Cumhurbaşkanı Avn arasında sular bir türlü durulmuyor.

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle yaşanan gerginlikler ülkede ekonomik sorunları tetikledi. ABD merkezli Arapça yayın kuruluşuna konuşan Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe’nin Körfez ülkelerini radikal dinî hareketleri mobilize etmekle itham etmesiyle tansiyon yükseldi.

Lübnan Başbakan Hariri, Lübnan Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamasına sinirlendi, komşu ülkelerle ilişkilere zarar vereceğini ifade etmişti. Açıklamasının ardından Lübnan Dışişleri Bakanı kısa bir sonra görevden alındı.

Körfez ülkeleriyle yaşanan kriz ülkeye finansal destek akışını da durdurdu. İran tarafından desteklenen örgüt Şii Hizbullah’ın bölgedeki etkisi artınca Sünni Körfez ülkeleri bu durumdan rahatsızlık duydu.

LÜBNAN’DA SİYASİ KRİZ

Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamayla ülkenin geçmişten bugüne sahip olduğu siyasi istikrarsızlık daha derinleşti.

Meydana gelen patlamayla birlikte geçici hükûmet ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Başbakan Hassan Diab'ın hükûmeti 2020’de gerçekleşen patlama sonrasında istifa etmişti.

Yeni bir hükûmetin kurulması için görevlendirilen eski Başbakan Saad Hariri ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn arasındaki anlaşmazlık hükûmetin kurulamamasına neden oldu.

Tüm bunlara Covid-19 krizi de eklenince ülke ekonomik ve mali kriz eşiğine geldi. Ülkenin yerel para birimi dolar karşında %85 değer kaybetti.

Uzmanlar, 1975- 1990 yılları arasındaki Lübnan İç Savaşı'ndan sonra ülkede en büyük ekonomik krizin yaşandığını bildiriyor.

Eski sömürge gücü Fransa önderliğindeki AB ülkeleri ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle Lübnan'a ciddi yaptırım hazırlıklarına başlamış, son olarak Karadeniz Holding, ülkeye elektrik tedarikini Lübnan'ın borçları nedeniyle kestiğini açıkladı.

Nisan ayında Suudi Arabistan, Lübnan'a uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle meyve ve sebze ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

Son olarak Lübnan'dan İsrail'e 6 roket atıldı, herhangi bir can kaybı ve hasar raporu bildirilmedi.