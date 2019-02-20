Lucescu, TFF ile yaptığı görüşmeyi açıkladı!

Çalkantılı bir performansın ardından geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'la yollarını ayıran Mircea Lucescu, İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a röportaj verdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid-Juventus maçını değerlendiren Rumen çalıştırıcı, Milli Takım'dan ayrılık sürecine dair de önemli açıklamalar yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Luce, görevden alma ya da görevi bırakma gibi bir durum olmadığını belirterek, "Avrupa Şampiyonası Elemeleri vardı ve ben de federasyona, 'Ya sözleşmemi 2 yıl uzatın ya da bu işi başkasına teslim edin' dedim. Çünkü elemelere başlayıp yarıda bırakmak olmazdı" ifadelerini kullandı.
"GENÇ BİR TAKIM BIRAKTIM"
Lucescu, Ay-Yıldızlı takımda yaptıklarını da överek "30 yaş ortamalı bir takım aldım ve yabancı sınırı olmayan bir ülkede 23 yaş ortamalı bir takım bıraktım. 2. ve 3. ligden futbolcular buldum. Şimdi birçoğu üst düzeye geldiler. Geleceğe umutla bakılacak bir grup oluşturdum. Eğer daha da ilerlemek istiyorlarsa yerli futbolculara daha fazla önem vermeliler. Benfica maçında Galatasaray'ın sahaya çıktığı takıma bir bakın. 11 futbolcunun 11'i de yabancıydı" dedi.
"BU JENERASYON ÇOK İYİ"
Luce, Türkiye'nin genç oyuncularından da bahsederken "Bunlardan biri Merih Demiral. 20 yaşında Sassuolo'nun yolunu tuttu. Fizikli. Stuttgart'tan Ozan Kabak var. Bursaspor'dan Burak Kapacak var. Savunma konusunda Türkiye'nin önü açık. Trabzonspor orta sahasında Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür var. Çok gençler ve düzenli 11 oynuyorlar. İstanbul'da her zaman önemli yetenekler bulunuyor. Bu jenerasyon çok iyi. Ama tekrar söylüyorum, forma giymek için fırsat bulmalılar" diye konuştu.
"KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"
Lucescu, kariyer planlaması ile ilgili olarak ise kulüp takımı çalıştırma isteğini yineleyip "Tekrar kulüp takımı çalıştırmak istiyorum. Her gün çalışmayı seviyorum. Tıpkı Brescia ve Donetsk'te olduğu gibi gençlerle yeni bir oluşum yapmak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
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