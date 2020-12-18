Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taşıt kredilerinde vade süresini düşürmesi, gözleri otomobil markalarına çevirdi.

Yıl sonu ile birlikte kampanyaların hız kazandığı sektörde, bir çok marka taşıt alımlarında vade kampanyası uyguluyor. BDDK'nın düzenlemesine göre ise, nihai fatura değeri 300 bin TL'nin üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade süresi 48 aydan 36 aya düşürüldü.

Düzenleme ile, fatura değeri 750 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde de vade süresi 48 aydan 24 aya indi. Düzenlemenin otomotiv sektörü üzerindeki etkisine bakıldığında, daha çok ithal ve lüks otomobil alımlarında vade kısıtlaması getirildiği görülüyor.

BDDK'nın 750 bin TL üzerindeki araçları kapsayan yeni düzenlemesi, çoğunlukla premium olarak anılan markaları etkiliyor. Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Porsche ve Volvo gibi markaların birçok modeli bu fiyatın üzerinde bir etiket fiyatına sahip.

Bu gruptaki 3 Alman markanın kompakt ve d-segment sedan haricinde tüm modellerinin fatura değeri 750 bin TL'nin üzerinde iken, Alfa Romeo'da bir model hariç tüm modeller, Volvo'nun iki model hariç tüm otomobilleri, Jaguar, Land Rover, Lexus, Porsche'un da tüm modellerinin fiyatının 750 bin TL'nin üzerinde olduğu görülüyor.

Diğer markalarda da bu fiyat sınırının üzerinde otomobiller bulmak mümkün. Özellikle son dönemde trend haline gelen hibrit modeller 750 bin TL sınırını geçerken, bazı otomobillerde de motor hacmi 2 litre ve üzerinde olan seçeneklerde fiyatlar 750 bin TL'yi geçiyor. Ford, Jeep, Opel, Toyota ve Volkswagen gibi markalarda bu gibi otomobillere rastlamak mümkün. Dolayısı ile, tüm bu otomobilleri satın almak isteyenler, kredi kullandıkları takdirde artık en fazla 24 ay vadeli alım yapabilecek.

YERLİYE ETKİSİ SINIRLI

Düzenleme ile belirlenen bir diğer fatura değeri olan 300 bin TL'nin üzerinde olan otomobiller ise, geçtiğimiz aylarda yapılan son düzenleme ile yüzde 80 ÖTV diliminde kalıyor.

Türkiye'de üretilen otomobiller arasında ise, sadece Sakarya'da üretilen Toyota C-HR modeli en alt versiyonundan itibaren bu fiyatın üstünde kalıyor.

Diğer yerli otomobiller Toyota Corolla, Renault Megane, Renault Clio, Fiat Egea, Honda Civic, Hyundai i10 ve Hyundai i20 modellerinde ise 300 bin TL'nin altında kalan donanım ve motor seçenekleri bulmak mümkün. Buna göre, söz konusu yerli modelleri tercih edecek tüketiciler, BDDK'nın son düzenlemesinden etkilenmeden 48 aya kadar vadeli alım yapabilecekler.

Fakat, yerli modeller arasında c-segment sedanların orta paketlerinden itibaren yüzde 80 ÖTV dilimine girmiş olması, bu otomobillerin fiyatlarını gelecek ilk zam ile birlikte 300 bin TL'nin üzerinde çıkarabilir.

Vade süresi için belirlenen 300 bin TL sınırının altında ithal otomobil de bulmak mümkün. Bu modeller ise genellikle 'b' ve 'c' segmentte kalan modeller olarak dikkat çekiyor. Yani, orta sınıf bir sedan yada SUV satın almak isteyenler, bu araçların fiyatları 300 bin TL'nin üzerinde olduğu için en fazla 36 ay vadeli alım yapabilecekler.