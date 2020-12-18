BDDK'dan taksit ve vade düzenlemesi 0:00 / 0:00

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BDDK kredi kartı taksitlerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

Kurum'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine karar verilmiştir."

KREDİ VADE SINIRLARI DA DÜŞTÜ

Kurul bunun yanında kredi vade sınırlarının; nihai fatura değeri 300 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 36 aya, nihai fatura değeri 750 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 24 aya, taşıt teminatlı kredilerde 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verdi.