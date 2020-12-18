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HaberlerParaSon dakika! BDDK kredi kartı taksit ve taşıt kredisi vade sürelerini düşürdü
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BDDK taksit ve kredi vade sürelerini düşürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartı taksitlendirme sürelerinin basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 8 aydan 6 aya, fiyatı 3.500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 18 aydan 12 aya indirilmesine karar verdi. Bunun yanında taşıt kredilerinde de azami vade süresi düşürüldü. Nihai fatura değeri 300 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya düştü

Son dakika! BDDK kredi kartı taksit ve taşıt kredisi vade sürelerini düşürdü
BDDK'dan taksit ve vade düzenlemesi
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HABERTURK.COM

BDDK kredi kartı taksitlerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

Kurum'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine karar verilmiştir."

KREDİ VADE SINIRLARI DA DÜŞTÜ

Kurul bunun yanında kredi vade sınırlarının; nihai fatura değeri 300 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 36 aya, nihai fatura değeri 750 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 24 aya, taşıt teminatlı kredilerde 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verdi.

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