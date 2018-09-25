İstanbul Mobil Park polisi, Başakşehir’de bir otomobilden şüphelenerek takibe aldı. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Başakşehir’de lüks bir site önünde beklemeye başlayan otomobilin içerisine sitede yaşayan bir kadın bindi.

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU SATIŞI

Otomobile binerek inen M.C. isimli 23 yaşındaki kadın gözaltına alındı. M.C.’nin üzerinde yapılan aramalarda 1.30 gram uyuşturucu skunk ele geçirildi. Uyuşturucu satışının ardından hareket eden otomobilde bir süre sonra durduruldu. Otomobil içerisinde bulunan erkek sürücü A.G. (42) ile yanında bulunan A.C. (35) isimli kadın gözaltına alındı.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan aramalarda satışa hazır halde 22 fişek 30 gram uyuşturucu, uyuşturucudan elde edilen 460 lira para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.G., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanırken, A.C. ve M.C. isimli kadınlar da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Zanlılar savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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