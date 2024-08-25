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        Haberler Gündem Güncel Luna parkta panik anları: Dönme dolapta mahsur kaldılar | Son dakika haberleri

        Luna parkta panik anları: Dönme dolapta mahsur kaldılar

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 20 kişinin bulunduğu dönme dolap elektrik kesintisi nedeniyle aniden durdu. Havada mahsur kalan ve panik yaşayan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:59
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        Luna parkta panik anları: Dönme dolapta mahsur kaldılar
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İpek Yolu Fuar Alanı'nda özel bir işletmeye ait lunaparkta hareket halindeki dönme dolap, elektrik kesintisi nedeniyle durdu.

        Bu sırada dönme dolapta bulunan 20 kişi, panik yaşadı.

        İhbar üzerine lunaparka Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla dönme dolaptan indirilen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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        #trabzon
        #Dönme dolap
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