Luton Town - Bristol Rovers maç önü

İngiltere 1.Lig maçında Luton Town ile Bristol Rovers, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Luton Town 8 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Bristol Rovers 5 puanda ve 21. sırada. Luton Town son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bristol Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 375. İddaa'da Luton Town kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Bristol Rovers kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Luton Town son haftadaki Morecambe müsabasında 1-3 kazandı.

Bristol Rovers ise Hartlepool United karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Luton Town, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Bristol Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Bristol Rovers, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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