Maaşının bir bölümü yatırıldı

Zihni Göktay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan 7 aydır maaş alamaması üzerine isyan ederek"Ben kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de hakkımı yedirmem. Türk tiyatrosuna 57 sene hizmet verdim. Dişimle salatalık soydum ve alnımın teriyle paramı kazandım. Ama ahde vefa vardır. Biz, 'Teşekkür' ve 'Allah razı olsun' nidalarıyla büyüdük. Onun için ben bunu affetmiyorum. Bana hakkımı teslim etsinler. 'Nasılsın, ne yapıyorsun? Biz size şimdilik, pandemi dolayısıyla maaş vermiyoruz' diyen olmadı. Pandemi dolayısıyla bile olsa, 'Nasılsın, bir ihtiyacın var mı?' diyen katiyen olmadı. Benim ve 16 arkadaşımın, parasını versinler. Biz Kıbrıs'ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı. Evimizin ihtiyaçları için istiyoruz. Emekli maaşı yetmiyor. Gaz, elektrik, aidat, su... Normal bir ailenin ihtiyaçları. Istakoz bacağı, yengeç, karides yediğimiz yok. Hamsi ucuzken hamsi yeriz, palamut ucuzken palamut yeriz. Ağlamıyorum. Allah'ıma bin şükür, hamd olsun. Bizden kötü durumda olanlar da vardır ama 83 milyon kişinin tiyatrodan ve televizyondan tanıdığı bildiği ben, bunu hak etmedim. 'Lüküs Hayat' oynadım ama lüks hayat yaşamadım" açıklamasında bulunmuştu.

Zihni Göktay, isyan ettikten sonra maaşının bir bölümü yattı. İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun'un "Pandemide unutuldu, ödemeyi yaptık" açıklamasının ardından Göktay, "10 bin lira yattı, daha alacağım var" dedi.